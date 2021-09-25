Сеул, 25 сентября, 2021, 05:49 — ИА Регнум. Антирекорд с начала пандемии по числу новых случаев заражения коронавирусом, выявленных за сутки, обновила Южная Корея. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что за сутки 22 сентября в стране было выявлено 3273 новых случая заражения коронавирусом. Из них 28 случаев инфицирования — люди, приехавшие из-за рубежа, а 3245 случаев локальные. В столице Южной Кореи зарегистрировано 1217 случаев коронавируса, ещё 1094 случая выявлено в центральной провинции Кёнгидо.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 11 августа текущего года, в этот день было выявлено 2223 случая заражения коронавирусной инфекцией. Резкий рост заболеваемости в стране специалисты объясняют окончанием общегосударственного праздника Чхусок, который традиционно отмечают с семьёй. Это время, когда большая масса людей перемещается по стране, стремясь провести выходные с родными и близкими, а затем, по завершении праздника, начинается обратная миграция населения к местам работы и учёбы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Южной Корее с 1 октября начнётся кампания по вакцинации детей 12−17 лет и беременных женщин.