Тегеран, 25 сентября, 2021, 07:01 — ИА Регнум. 24 сентября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране увеличилось до 118 792, причем 284 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 284 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 118 792», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 15 294 новых случая заражения COVID-19, при этом 2161 человек госпитализирован. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 4 897 876 пациентов из общего числа 5 508 885 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В заявлении сообщается, что 6502 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 34 007 380 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.