Тегеран, , 07:04 — REGNUM 24 сентября министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиани его датский коллега Йеппе Кофод на встрече в Нью-Йорке обсудили двусторонние связи и международные события. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Министр иностранных дел Ирана в продолжение своих встреч с высокопоставленными должностными лицами других стран на полях 76-й конференции Генеральной Ассамблеи ООН встретился и провел переговоры со своим датским коллегой. В ходе встречи обе стороны рассмотрели последние события в регионе, выразив надежду на плодотворное сотрудничество в рамках ранее достигнутых договорённостей.

Ранее Амирабдоллахян и его киргизский коллега Руслан Казакбаев обсудили двусторонние отношения, в частности торгово-экономическое сотрудничество, на встрече в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В ходе встречи министр иностранных дел Киргизии поздравил Амирабдоллахяна с назначением на пост главы МИД Ирана и предложил осуществлять прямые рейсы между Бишкеком и Тегераном. Казакбаев также выразил готовность использовать возможности иранского портового города Бандар-Аббас для транзитного сотрудничества.