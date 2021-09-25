Манила, 25 сентября, 2021, 04:03 — ИА Регнум. Безопасной и не вызывающей побочных эффектов назвал российскую вакцину «Спутник V» руководитель филиппинского МИД Теодоро Локсин 25 сентября на полях Генассамблеи ООН в беседе с РИА Новости.

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Комиссия Филиппин по борьбе с COVID-19 рекомендовала местным административным органам российскую вакцину «Спутник V» как недорогой и эффективный препарат, защищающий от коронавируса. Локсин уточнил, что в его родном городе получили вакцину «Спутник V».

Глава МИД Филиппин охарактеризовал российский препарат как вакцину, которая «очень хорошо известна и очень безопасна, не вызывает побочных эффектов». Локсин добавил, что его страна очень заинтересована в российской вакцине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Филиппин Родриго Дутерте назвал искусственно созданным дефицит вакцин от COVID-19 для бедных и развивающихся стран.