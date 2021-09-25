Нью-Дели, , 03:10 — REGNUM Официальную поездку в Индию предложил совершить президенту США Джо Байдену индийский премьер-министр Нарендра Моди в ходе переговоров в Вашингтоне, сообщил первый заместитель министра иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла 25 сентября на пресс-конференции.

Нарендра Моди Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам замглавы МИД, американский лидер выразил благодарность и признательность в связи с приглашением. Шрингла отметил, что индийская сторона с нетерпением ожидает визита главы Белого дома. Эта встреча стала первым личным контактом Байдена с Моди после инаугурации американского президента.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября Джо Байден на переговорах с Нарендрой Моди заявил, что отношения США и Индии могут положительно влиять на урегулирование многих мировых проблем.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден заявил, что США и Индия могут решить много мировых проблем