Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2021, 02:18 — ИА Регнум. Обвинение в нарушении международного права выдвинул в адрес Турции с трибуны Генассамблеи ООН премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Текст выступления премьера распространила 24 сентября его пресс-служба.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Мицотакис заявил, что Греция всегда была привержена нормам международного права и остаётся твёрдым сторонником решения мирным путём всех споров, как того требует Устав ООН. Но, по словам премьера, Греция с 1995 года постоянно сталкивается с угрозой применения силы ближайшим соседом Турцией, известной как casus belli.

Коснувшись вопроса споров о разграничении морских пространств, Мицотакис отметил, что они могут быть разрешены вне зависимости от их длительности и сложности, если будет договорённость о едином своде правил. Единственным таким доступным сводом правил премьер-министр Греции назвал международное морское право.

Мицотакис напомнил о событиях 2020 года, когда, по его словам, «Анкара без надобности и без провокаций подняла напряженность, угрожая конфронтацией между двумя союзниками по НАТО». Такая ситуация, как отметил премьер-министр Греции, не должна повториться, так как агрессия Турции подрывает перспективы взаимовыгодных отношений и ставит под угрозу региональную безопасность и стабильность. Кроме того, добавил Мицотакис, это сильно усложняет взаимоотношения Турции с Европой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Греции Мицотакис оценил перемены к лучшему в отношениях с Турцией.