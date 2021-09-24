Ванкувер, Канада, 25 сентября, 2021, 01:15 — ИА Регнум. Решение освободить из-под домашнего ареста и прекратить процедуру экстрадиции в отношении финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу принял Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия в Ванкувере. Об этом 24 сентября сообщает телеканал CBC.

Мэн Ваньчжоу

Решение об освобождении Ваньчжоу приняла судья Хизер Хоумс после представления запроса от прокуратуры Канады о прекращении процедуры экстрадиции. Это связано с соглашением, которого достигли Мэн Ваньчжоу и власти США, об отсрочке уголовного преследования. После заключения сделки минюст США отозвал запрос на экстрадицию.

США обвиняют Ваньчжоу в мошенничестве, связанном с нарушением американских торговых санкций с Ираном. Якобы она вводила в заблуждение банки относительно сделок компании в Иране. Она была арестована в 2018 году в Канаде по запросу США, а позднее переведена под домашний арест под залог десять млн долларов с ношением спецбраслета и с обязательством самостоятельно платить за свою охрану.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США обязали явиться в федеральный суд финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу.