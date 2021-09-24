Буэнос-Айрес, 25 сентября, 2021, 00:19 — ИА Регнум. Два человека стали жертвами крушения небольшого легкомоторного самолета в аргентинской провинции Буэнос-Айрес, 24 сентября передал телеканал Todo Noticias.

Легкомоторный самолет

Воздушное судно рухнуло недалеко от автотрассы в округе Берасатеги. По предварительной информации, это произошло, когда пилот набирал высоту, взлетев с территории аэроклуба. Всего на борту самолета летело двое. Причины происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в море недалеко от греческого острова Самос упал одномоторный самолёт Cessna 172. В нем находились двое граждан Израиля, обоих удалось спасти.

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