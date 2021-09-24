Рим, 25 сентября, 2021, 00:16 — ИА Регнум. 77% граждан Италии старше 12 лет завершили курс вакцинации от коронавируса, сообщили в комиссариате по противодействию распространения эпидемии в пятницу, 24 сентября.

Poliziadistato.it Вакцинация от коронавируса в Италии

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82,62% граждан старше 12 лет сделали одну прививку, 2,89% — три прививки.

По данным на23 сентября, в Италии умерли130 603человекас подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на52(днем ранее — на 63). Число подтвержденных носителей выросло на3797(днем ранее — на4061). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 653 696 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены103 556человек(на1527 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали41 759 921человек, что составляет69,34% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна (исключением являются врачи — при отсутствии отвода они обязаны привиться, в противном случае будут отстранены от работы). Однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.

Доконца сентября2021 года предполагалось привить 80% населения. С июня разрешено прививать граждан старше 12 лет. Обсуждается вопрос о дальнейшем понижении планки.