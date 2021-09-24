Париж, 24 сентября, 2021, 22:53 — ИА Регнум. Требуется оценить влияние факта учреждения нового военного альянса Австралии, Британии и США AUKUS на вопросы нераспространения ядерного оружия в мире, заявил 24 сентября на брифинге представитель МИД Франции.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Франция

По его словам, этот вопрос тем более актуален, что до сих пор неясны рамки военного сотрудничества членов блока AUKUS.

«Рамки сотрудничества, объявленного 15 сентября, неизвестны. Нужны уточнения для оценки последствий, в частности, в области нераспространения», — сказал дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября Австралия, Британия и США заявили об учреждении партнерства в сфере обороны и безопасности AUKUS. Одновременно власти Австралии разорвали соглашение по закупке 12 подлодок у французской компании Naval Group за $66 млрд.

В Париже назвали это решение Австралии «ударом в спину» и «подрывом доверия», потребовав объяснений от Австралии и США.