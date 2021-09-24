Тбилиси, , 22:37 — REGNUM «Из-за того, что российская экономика преодолела большие проблемы пандемии, оценки российского рынка крайне занижены, и он имеет большие перспективы развития. Западные инвестиции потоками текут в Россию: сегодня для западных инвесторов российский рынок и инвестиции в российские фирмы — самые привлекательные», — пишет грузинский аналитик Демур Гиорхелидзе на своей странице в соцсети Facebook, цитируя на грузинском языке отрывок из статьи в Forbes и ссылаясь на аналогичные оценки другого западного издания Bloomberg.

Камикадзе. Грузия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению эксперта, мир знает, где и что происходит, в отличие от грузин, особенно их идеологизированно-ориентированной части, которым «по ногам» все, что происходит в мире.

«Но использованные кондомы выбрасывают на помойку», — предупреждает аналитик.

Его пост, как всегда, стал предметом дискуссии в соцсетях. Большинство читателей страницы эксперта поддержало его оценки.

«Интересные процессы кипят в самой России. Посмотрим, подождем, как будут развиваться процессы в России в течение 5−6 лет. Если действительно снимут там либеральную элиту, проводника финансовых интересов Бенсон-Вудса (так называет автор комментария Бреттон-Вудскую систему — И.И.), и перейдут к национализации Центробанка, потом да, действительно будет интересно. У меня есть информация, что зависимость рубля от доллара там свели уже до 0%, а от фунта стерлингов понизили до 25%», — написал пользователь Б.Т.

«Сегодня усилению экономики России мешает либеральная элита», — вставил свое заключение С.Д.

«Российский рынок всегда был и остается в интересах умных людей. А для голов без роду и племени этот интерес называется «пророссийскостью» (перевод бытующего в грузинском обществе определения), — отметила М.Г.

«То, что не принимает европейский рынок, тащат в Россию. Вино, фрукты и так далее. Российский рынок используют грузины. Россия первая по переведенным в Грузию деньгам. Из России поступают сравнительно дешевые российские лекарства, косметика, гречиха, геркулес и так далее. Но это не афишируют», — продолжила тему Ж.Ц.

«Перспективы развития России не видно. Несмотря на то, что она большая и имела большие возможности, до сих пор она развивалась очень слабо. Только военные технологии, да, господа, потому что у страны есть патриоты», — заметил Н.К.

«Россия последние 20 лет развивается реально, не быстрыми темпами, но развивается, в отличие от нас», — возразил ему С.Д.

Интерес западных инвесторов к России не удивляет самого автора поста. Как пояснил он в полемике с одним из комментаторов, «российские фирмы сегодня самые привлекательные в мире», а «американцы не развалить Россию хотят, а контролировать ее. Но русские ни на что не соглашаются».