Тунис, 24 сентября, 2021, 22:37 — ИА Регнум. Действовавший почти год в Тунисе комендантский час отменён с 25 сентября, сообщили в пресс-службе президент республики Каиса Саида.

(сс) Brahim Guedich Тунис в период пандемии

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Послабления вводятся на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в республике. Вакцинированным жителям страны разрешено участвовать в публичных мероприятиях, включая те, что проходят в зданиях.

Между тем в республике продолжает действовать масочный режим — для общественных мест и поездок в транспорте.