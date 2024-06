Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2021, 22:33 — ИА Регнум. Потоковый сервис HBO Max продлил на третий сезон сериал «Другие двое» (The Other Two). Об этом 24 сентября сообщает журнал Variety.

После премьеры второго сезона «Другие двое» вышел в число самых популярных сериалов HBO Max, отмечается, что проект еженедельно показывает устойчивый рост в рейтинге. Главные роли в шоу исполняют Дрю Тарвер, Хелен Йорк, Кейс Уокер, Кен Марино и Молли Шеннон.

Напомним, первый эпизод второго сезона шоу HBO Max начал показывать 23 сентября 2021 года. Сюжет сериала «Другие двое» рассказывает о том, как амбициозные брат и сестра из поколения миллениалов (люди, родившиеся в период с 1981 по 1996 годы), пытающиеся добиться успеха в жизни, неожиданно для себя сталкиваются с тем, что их 13-летний родственник становится интернет-знаменитостью.