Женева, Швейцария, 24 сентября, 2021, 21:47 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 483 898 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 8225 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 24 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус

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За весь период с начала пандемии в мире выявлен уже 230 418 451 носитель коронавирусной инфекции, подтверждено 4 724 876 случая смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 467 094 выявленных инфицированных и 8096 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.