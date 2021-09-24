Вашингтон, 24 сентября, 2021, 21:41 — ИА Регнум. Усилия и время нужны, чтобы восстановить прежние отношения с Францией, сообщил 24 сентября журналистам официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

Présidence de la République France Эмманюэль Макрон

Прайс «Мы признаём, что потребуются время и упорная работа, чтобы показать не только на словах, но и на деле то первостепенное значение, которое мы придаём двусторонним отношениям с Францией, а также с Евросоюзом в целом ».

По словам американского дипломата, сейчас идут «углублённые консультации» между Вашингтоном и Парижем — как на уровне глав внешнеполитических ведомств, так и между президентами США и Франции.