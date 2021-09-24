Стокгольм, 24 сентября, 2021, 21:24 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на восемь. Данная информация была опубликована 24 сентября на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умер 14 821 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 149 407 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 766 новых случаев заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 123 838 человек старше 16 лет, вторую — 6 481 560.

По состоянию на 23 сентября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 41 пациент с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находится в реанимационных отделениях и получает медицинскую помощь.