Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2021, 21:16 — ИА Регнум. Новых случаев заражения коронавирусом среди прибывших на Генассамблею ООН не зафиксировано, сообщил 24 сентября журналистам представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

United Nations На пленарном заседании 75-й сессии ГА ООН

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Напомним, днём ранее Дюжаррик сделал аналогичное заявление. Вопрос актуален после того, как 21 сентября на ГА ООН был зарегистрирован случай заражения коронавирусом среди участников мероприятия.

Так, заболел бразильский министр здравоохранения Марселу Кейрога, который приехал в США вместе с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Заболел и сын главы государства.

В итоге Болсонару на следующий день, 22 сентября, объявил об уходе на самоизоляцию. Он улетел в свою страну.