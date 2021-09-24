Москва, 24 сентября, 2021, 21:00 — ИА Регнум. Один из главных вопросов, который пытаются решить люди на протяжении веков — как победить старость и продлить молодость. Что такое старение организма — закономерность, болезнь либо генетическая ошибка? Какие есть средства для замедления старения? Эксперимент с растением, которому «отключили» 2 гена, продлил ему жизнь в десятки раз! Чем уникальны «ионы Скулачева» и как они влияют на сохранение молодости? Что такое интеллектуальная косметология и как улучшать черты лица безоперационно, не теряя свою индивидуальность? На эти и другие вопросы ответили Максим Скулачев — ведущий научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова, генеральный директор «Митотех» и врач-косметолог, основатель интеллектуальной косметологии Елена Щелокова.

Едва закрылось «Окно здоровья на Красном Октябре» — ежегодная акция собирающая ведущие медицинские организации, во время которой каждый желающий без записи, без паспорта и без оплаты может пройти экспресс-диагностику и получить консультации узких специалистов, как «Красный Октябрь» пригласил ученых, которые в ближайшем времени смогут изменить существовавший веками закон природы в пользу человечества.

Прохладным сентябрьским вечером в среду, именуемую у многих москвичей «маленькой пятницей», в изголовье московского острова, на «Красный Октябрь», прозванный искушенными ценителями всего самого лучшего «местом силы», съехались интересные люди разных профессий, объединенные желанием узнать секрет продления молодости и долголетия. Максим Скулачев раскрыл гостям гипотезу старения и предъявил доказательную базу противодействия, которую проверяет коллектив ученых факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ имени М.В. Ломоносова под руководством его основателя академика РАН Владимира Скулачева.

Еще в 19 веке русский и французский биолог, Лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины Илья Ильич Мечников утверждал, что «Из всех дисгармоний человеческой природы самая главная есть несоответствие краткости жизни с потребностью жить гораздо дольше». По сей день ученые всего мира не могут точно ответить на вопрос, почему происходит биологическое старение. Маским Скулачев выразил гипотезу ученых МГУ:

«Наша точка зрения состоит в том, что старение — это генетически запрограммированный процесс, также, как и запрограммированная гибель клетки — апоптоз. Все потому, что в биологии смысл существования отдельной особи — это служить временным вместилищем генома соответствующего вида. Т. е. получить набор генов от своих родителей и, если набор оказался годным — передать в следующее поколение. Поэтому смерть (короткая жизнь) вполне может быть заложена в гены отдельного организма».

Когда генные инженеры отключили у травянистого растения резушки (Arabidopsis thaliana) 2 гена, это не только продлило растению жизнь в десятки раз, но оно превратилось из стебелька с несколькими листьями в кудрявый сильный куст, наподобие «дерева счастья». Значит, продолжительность жизни можно регулировать. Таким образом, команда академика В.П. Скулачева рассматривает старение как медленное закодированное в наших генах самоубийство организма. Но это очень опитимистический взгляд на вещи. Если это действительно так, и механизм старения существует, то его можно сломать и жить много дольше.

«Мы проверяем одну из версий старения — постепенное отравление организма свободными радикалами. Причем не абы какими-то, а именно синтезируемыми в митохондриях. Мы придумали специальное вещество — SkQ1 — которое адресно накапливается в митохондриях и нейтрализует там свободные радикалы, прямо в месте их образования», — рассказал Максим Скулачев.

Эксперименты на мышах с применением SkQ1 успешно доказали значительное замедление старения. Теперь ученые лаборатории Московского университета работают над лекарством против возраст-зависимых болезней.

Первым успешным лекарственным препаратом стали глазные капли «Визомитин», завоевавшие популярность широко за пределами России. Следующим этапом стали косметические средства «Митовитан» на той же основе, применение которых в течение 4х месяцев заметно изменяют лицо и руки, омолаживая кожу и сокращая морщины.

Сейчас ученые проводят клинические исследования самого главного лекарства на основе SkQ1 для приема внутрь и действия на весь организм, и если они докажут такую же эффективность как на мышах, то люди смогут жить во много раз дольше.

Тему разговора продолжила Елена Щелокова — врач-косметолог с большим стажем, главный врач «Face Clinic». Она продемонстрировала на фотослайдах как нарушение осанки, вредные мимические привычки (поджимание губ, игра желваками и др.), нарушение дыхания, проблемы стоматологического характера искажают любое, даже самое красивое лицо, состаривая его.

Елена Щелокова рассказала об интеллектуальной косметологии, останавливающей старение, рассчитанной на омоложение, улучшение выражения лица и привлекательности и сохраняющей индивидуальность человека. Это возможно в комплексе безоперационных, а порой и безынъекционных методов, назначаемых профессиональным косметологом с применением самых лучших средств, таких как «Митовитан» Скулачевых.

Российские разработки и технологии, по утверждению Елены Щелоковой, сегодня лидирующие по результативности борьбы со старением организма.