Волгодонск, Ростовская область, 24 сентября, 2021, 20:40 — ИА Регнум. Многодетная семья из Волгодонска (Ростовская область) после обращения на «Прямую линию с Владимиром Путиным» получила в подарок два велосипеда. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Велосипед

Мать троих детей обратилась к президенту России с просьбой о помощи в приобретении велосипеда. Двухколёсный транспорт понадобился для поездок за продуктами и организации досуга с детьми.

В результате помощь оказали предприниматели, и семье вручили два велосипеда — взрослый и детский.

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