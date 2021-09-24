Санкт-Петербург, 24 сентября, 2021, 20:37 — ИА Регнум. Российское правительство направит 400 млн. рублей на субсидирование железнодорожных перевозок рыбной продукции с Дальнего Востока в Центральную Россию, сообщила 24 сентября журналистам заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

Карта Дальнего Востока

Деньги пойдут на субсидирование железнодорожного тарифа.

«Правительством принято решение, что мы будем субсидировать железнодорожный тариф для доставки рыбной продукции с Дальнего Востока в центральную часть страны. До 400 миллионов рублей договорились выделять на эти цели», — сказала Абрамченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о субсидировании железнодорожных перевозок минтая с Дальнего Востока в центральные российские регионы.