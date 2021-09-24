Тбилиси, 24 сентября, 2021, 20:06 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе утверждает, что в стране нет риска порчи поставленных из-за рубежа вакцин от коронавируса, 24 сентября сообщил грузинский телеканал «TV Пирвели». В то же время, она отметила, что скоро истекает срок годности у 200 000 препаратов.

U.S. Secretary of Defense Вакцина от коронавируса Pfizer

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«Ни одна вакцина не испорчена. У определённого количества вакцин крайний срок использования — конец ноября. Это около 200 000 тысяч вакцин, гарантия на них имеется. Но Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США сообщило важную информацию о том, что срок годности вакцин Pfizer увеличен с шести до девяти месяцев. Так что риска на сегодняшний день нет», — заявила Тикарадзе.

Напомним, что ранее грузинские эпидемиологи заявили о снижении темпов вакцинации от коронавируса в Грузии и, в связи с этим, высказали опасения, что срок годности вакцин Pfizer может истечь.