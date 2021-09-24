Астрахань, 24 сентября, 2021, 19:55 — ИА Регнум. Полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от думы Астраханской области седьмого созыва назначен Геннадий Орденов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

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Орденов был избран сенатором большинством голосов на первом заседании нового созыва облдумы.

Геннадий Орденов представлял региональный парламент в Совете Федерации и предыдущие пять лет, во время работы шестого созыва думы Астраханской области.