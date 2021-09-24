Москва, 24 сентября, 2021, 19:46 — ИА Регнум. Второй пандемии человечество может не выдержать, заявил 24 сентября глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в прямом эфире, организованном Российским еврейским конгрессом.

Цитата из к/ф «Эпидемия». Реж. Вольфганг Петерсен. 1995. США Карантин

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Отметив, что не хотел бы предрекать новых эпидемий, Гинцбург сказал:

«Но эта пандемия показала, что второго такого, так скажем, нашествия микроорганизмов человечество может просто-таки не выдержать».

Он призвал, учитывая сказанное, подумать над выводами из случившегося. Например, стране следует иметь план действий на случай эпидемии. Если бы к началу этой пандемии был такой план, затраченные средства окупились бы.