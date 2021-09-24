Загреб, 24 сентября, 2021, 20:02 — ИА Регнум. Медработники в Хорватии с 1 октября смогут попасть на рабочее место только если у них есть ковид-паспорта с отметками о пройденной вакцинации или отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение 72 часов. Об этом сообщили хорватские СМИ 25 сентября.

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Медработники, которые не будут выполнять эти условия, не смогут получить зарплату.

Директор Хорватского института общественного здоровья Крунослав Цапак заявил, что тем медработникам, которые откажутся от вакцинации или от тестирования, будет закрыт доступ на рабочие места.

«Если кто-то не захочет делать тест, он не сможет прийти на работу, и это будет отмечено в журналах. Система забуксует, так как этому медработнику нужно найти замену, а сам работник не сможет получить зарплату за тот период, когда он отсутствовал на работе», — процитировал слова Цапака хорватский портал Index.

Напомним, что специальные пропуска должны будут предъявлять и все остальные люди, которые заходят на территорию больниц — обслуживающий персонал, поставщики медицинского материала, работники больничных столовых.