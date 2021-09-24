Тбилиси, , 19:51 — REGNUM Представитель Европейского союза в Грузии Карл Харцель заявил, что он встревожен ситуацией в Грузии и осуждает насилие в ходе предвыборного процесса. Об этом говорится в его официальном заявлении по поводу инцидента, происшедшего в Тбилиси 23 сентября, сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

Карл Харцель Eeas.europa.eu

«Я сожалею, что перед представительством ЕС два партийных лидера проявили агрессию друг к другу… Я также был встревожен ситуацией с безопасностью, которая сложилась после столкновения перед офисом. По поэтому поводу я связался с соответствующими государственными службами. Позвольте мне повторить то, что я уже высказал на прошлой неделе. Я осуждаю факты насилия, случившиеся в предвыборном контексте, и призываю провести их скорое и тщательное расследование. Я также прошу стороны проявить сдержанность», — отметил представитель ЕС.

Согласно его заявлению, в день выборов, которые состоятся в Грузии на следующей неделе, всем избирателям должна быть предоставлена возможность воспользоваться демократическими правами и свободно проголосовать в мирной обстановке, без насилия или давления. «Правительство Грузии и политические партии несут ответственность за обеспечение осуществления этого права», — подчёркивается в заявлении Харцеля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 23 сентября в Тбилиси у здания представительства ЕС произошло столкновение между лидерами ведущих политических партий Грузии, сопровождаемое взаимной бранью и угрозами.