Вашингтон, 24 сентября, 2021, 19:45 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США, контролируемая демократами, одобрила закон о защите абортов, однако для вступления закона в силу необходимо одобрение Сената, сообщает 24 сентября Reuters.

Конгресс США

Закон защитит компании, делающие аборты, от ограничений, которые вводят республиканцы.

В том числе новая мера защищает от техасского закона, который подразумевает почти полный запрет на аборты.

Издание отмечает, что в Сенате США предложенный республиканцами закон навряд ли пройдет.