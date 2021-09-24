Париж, , 19:10 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил главу МИД России Сергея Лаврова о возможности «серьёзных последствий» появления специалистов российских ЧВК в Мали, сообщает 24 сентября пресс-служба французского внешнеполитического ведомства.

Мали Marco Bellucci

Встреча Ле Дриана и Сергея Лаврова состоялась в Нью-Йорке на Генассамблее ООН.

«Министр, говоря о Мали, предупредил российского коллегу о серьезных последствиях в случае работы группы «Вагнер» в этой стране», — указано в сообщении МИД Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, французские СМИ и политики активно обсуждают информацию о намерении властей Мали заключить соглашение с российскими ЧВК, доверив им подготовку малийских военнослужащих и сотрудников сил безопасности.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявлял, что если это произойдет, то Париж выведет из Мали своих военных. Аналогичное заявление сделала министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Каренбауэр.

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