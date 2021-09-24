Мадрид, 24 сентября, 2021, 18:54 — ИА Регнум. На острове Пальма, где продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха, начали эвакуацию жителей ещё трёх населенных пунктов, сообщают 24 сентября экстренные службы.

Цитата из видео на YouTube Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Испания

«Из-за усиления риска для населения из-за продолжающегося извержения управление Pevolca отдало приказ об обязательной эвакуации Тaхуйи, Таканде-де-Абахо и не эвакуированной части Таканде-де-Арриба. Население должно направиться к футбольному полю в Эль-Пасо», — указано в сообщении местной службы по чрезвычайным ситуациям.

При этом региональные авиакомпании Canaryfly и Binter объявили о заморозке авиарейсов на острова Пальма и Гомера из-за высоких облаков вулканического пепла.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Кумбре-Вьеха на острове Пальма извергается уже пять суток. Раскалённая лава уже уничтожила свыше 300 зданий в близлежащих поселениях. По прогнозам Института вулканологии Канарских островов, извержение Кумбре-Вьеха может длиться до 84 суток.