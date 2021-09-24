Франкфурт-на-Майне, Германия, 24 сентября, 2021, 19:03 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что надо немедленно прекратить процесс уничтожения свободы в Грузии, сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи». Об этом Саакашвили сказал во Франкфурте-на-Майне, куда он прибыл из Вашингтона после завершения своих встреч с американскими политиками.

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

Саакашвили встретился с депутатами Европарламента от Германии Михаэлем Галлером и Виолой фон Крамон-Таубадель. Они обсудили проведение 2 октября выборов в Грузии и их значение для страны. Галлер и фон Крамон-Таубадель подвергли критике бывшего премьер-министра и самого богатого человека Грузии Бидзину Иванишвили. По их мнению, Иванишвили пытается насилием и подтасовками компенсировать резкое снижение поддержки своей партии «Грузинская мечта».

«Свобода в Грузии уничтожается на наших глазах. Необходимо, чтобы мы немедленно прекратили этот процесс. В первую очередь нужно, чтобы на избирательные участки пришло очень много людей. «Грузинская мечта» же призывает не приходить и ничего не менять», — заявил Михаил Саакашвили.

Напомним, что 23 сентября Михаил Саакашвили в Вашингтоне провёл встречу с тремя членами Сената США. Американские парламентарии намерены посетить Грузию во время выборов в местные органы власти, намеченные на 2 октября этого года.