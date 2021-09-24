Вашингтон, 24 сентября, 2021, 19:21 — ИА Регнум. Разработчики Twitter добавили новую возможность в функцию Tips («Чаевые»). Об этом 24 сентября сообщает издание «Хабр».

Rutwitter.com Twitter

По данным издания, в социальной сети появилась возможность приёма и отправки донатов (пожертвований) в криптовалюте Bitcoin. При этом с пользователей не будет браться комиссия.

Добавим, что на данный момент функция доступна только для пользователей iOS-устройств. Владельцы системы Android в скором времени также смогут перевести или принять пожертвования в Bitcoin.

ИА REGNUM напоминает, что функция Tips появилась в Twitter в мае 2021 года. Опция позволяет пользователям материально поддерживать любимых авторов, что мотивирует их создавать новый контент.