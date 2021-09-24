Стокгольм, 24 сентября, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Грядущий сезонный грипп этой зимой может быть более опасным, чем коронавирус и заболевание COVID-19. С таким предупреждением 24 сентября выступил профессор Каролинского университета (Швеция) Ян Альберт в эфире телеканала TV4.

Allergiyainfo.ru Грипп

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«Каждую зиму от обычного сезонного гриппа умирают от 500 до 2000 человек, находящихся в группе риска», — заявил Альберт.

Прошлой зимой сезонный грипп в Швеции был практически не заметен, во многом благодаря антикоронавирусным ограничениям. Однако к моменту снятия ограничений в Швеции 29 сентября у групп риска будет более низкий иммунитет, чем обычно.

«В прошлом году у нас было очень мало случаев гриппа, и не исключено, что этой зимой их число возрастет», — предупредил профессор.