Стокгольм, 24 сентября, 2021, 18:30 — ИА Регнум. В настоящее время Агентство общественного здравоохранения Швеции изучает вопрос о том, чтобы дополнительные группы населения смогли пройти процедуру ревакцинации третьей дозой для предотвращения серьезного протекания COVID-19. Об этом вечером 23 сентября в ходе пресс-конференции заявила представитель ведомства Сара Байфорс, которая также прокомментировала нынешние темпы иммунизации в стране, передает новостная служба SVT Nyheter.

Mil.ru Вакцинация

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По словам Байфорс, количество вакцинированных в Швеции уже не растет так быстро, как раньше, что естественно из-за высокого уровня вакцинации.

«Сейчас чуть более семи миллионов человек получили хотя бы одну дозу вакцины. Вы можете видеть, что число тех, кто ставит вторую прививку, резко увеличивается, поэтому там оно растет быстрее», — объяснила Байфорс.

Она также пообещала, что «в ближайшее время» Агентство общественного здравоохранения Швеции опубликует информацию о расширении списка тех, кто может пройти ревакцинацию от COVID-19.