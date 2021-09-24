Стокгольм, 24 сентября, 2021, 18:27 — ИА Регнум. С 1 октября министерство иностранных дел Швеции отменит рекомендацию избегать поездки в страны с высоким риском заражения коронавирусом. Отныне шведское внешнеполитическое ведомство более не будет ограничивать поездки в любые страны. Об этом 24 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Стокгольм. Швеция

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«Рекомендация не совершать поездки для всех стран мира была экстраординарной мерой в трудное и непредсказуемое время. Мы всегда стремились ее отменить как можно скорее, и мы считаем, что сейчас это время наступило. Однако важно помнить, что пандемия еще далека от своего завершения, что по-прежнему влияет на совершение международных поездок», — говорится в пресс-релизе министра иностранных дел Швеции Анн Линде.

Министерство иностранных дел объясняет свое решение тем, что ситуация с пандемией улучшилась во всем мире, и многие страны снимают внутренние ограничения. В пресс-релизе подчеркивается, что в Швеции высокий уровень вакцинации от COVID-19, и пассажиры, а также туристические фирмы адаптировались к новой ситуации.