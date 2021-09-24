Москва, 24 сентября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. В Госдуме увидели зависимость качества плодоовощной продукции из Турции от позиции президента страны Реджепа Эрдогана.

Помидоры

«Удивительная зависимость патогенной микрофлоры на фруктах и помидорах из Турции от позиции Эрдогана — не может не наталкивать на мысль о ещё неизученном природном явлении», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Россельхознадзор обнаружил во фруктах из Турции бурую монилиозную гниль (Moniliniafructicola), а в помидорах — вирус коричневой морщинистости, говорится в заявлении на сайте ведомства. Известно об этом стало через несколько дней после того, как Эрдоган заявил в ООН об «аннексии Крыма».

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