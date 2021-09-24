Москва, 24 сентября, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показала большую эффективность против штамма «Дельта», чем препараты Pfizer и Moderna, заявил 24 сентября глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в прямом эфире, организованном Российским еврейским конгрессом.

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Отметив, что у вышеуказанных западных препаратов эффективность против штамма «Дельта» составляет 40−50%, Гинцбург добавил:

«Тогда как эффективность «Спутника V» против «Дельта"-штамма на сегодняшний день составляет, по разным данным, от 83% до 94%».