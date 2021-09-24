Ташкент, , 17:04 — REGNUM Раньше на таджикско-узбекской границе были мины, «потом мы сели вдвоём с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и три часа вели переговоры», рассказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Мы сразу решили 99,9% проблем, которые не решались 20 лет», — подчеркнул 24 сентября Мирзиёев во время встречи с избирателями в Самаркандской области.

Президент указал, что два народа должны иметь возможность ходить друг к другу в гости, «мин быть не должно, мы — соседи».

Напомним, что рабочая двусторонняя группа по обезвреживанию мин приграничных территорий была создана в марте 2018 года.