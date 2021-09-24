Вашингтон, 24 сентября, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Аудит президентских выборов США 2020 года в штате Аризона, инициированный и спонсированный партией республиканцев, не смог выявить, что у экс-президента Дональда Трампа были незаконно отобраны голоса избирателей. Об этом 24 сентября сообщает Reuters со ссылкой на черновик отчета аудита.

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Аудит проводила компания Cyber Ninjas. В черновиках документах видно, что по итогам аудита было добавлено 99 голосов президенту США Джо Байдену, а Трамп потерял 261 голос.

Полный отчет должен быть опубликован позже.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден победил Дональда Трампалишь с небольшим отрывом. В Аризоне новый президент обошел Трампа примерно 10 тыс. голосов.