Москва, 24 сентября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. В Южной Корее еще никогда не было более дружественного к Северной Корее правительства, чем в настоящее время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков. Так он прокомментировал заявление заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон (младшей сестры лидера КНДР Ким Чен Ына) о том, что Пхеньян будет готов обсудить улучшение отношений с Сеулом, если Южная Корея откажется от враждебной политики в отношении КНДР.

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«Это очень расплывчатая северокорейская формулировка, которая означает, что любой жест можно объявить враждебным, — сказал Ланьков. — Не надо думать, что этим отличается только Северная Корея. Всегда можно сказать, что «вы нас недостаточно уважаете». Когда южнокорейцам не нравится, как перед ними в очередной раз извинились японцы, то они говорят, что японцы извинились «недостаточно искренне». Но на Юге никогда не было более дружественного к Северу правительства, чем сейчас. И не факт, что оно будет».

И, по словам Ланькова, северокорейское правительство это отлично понимает и поэтому будет помогать правящей ныне в Южной Корее партии выиграть предстоящие выборы.

«Получив при этом максимальные дивиденды. Поэтому, когда они чем-то недовольны, они говорят, что «вы нас недостаточно любите и ведете враждебные действия». При этом не надо забывать о том, что Южная Корея сейчас активнейшим образом участвует в гонке вооружений, которая, естественно, направлена против Севера. Сам Юг считает, что он обороняется», — уточнил Ланьков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ким Ё Чжон назвала предложение президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина о подписании декларации об окончании Корейской войны «интересной, хорошей идеей».