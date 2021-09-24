Вашингтон, 24 сентября, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Бывшая супермодель Линда Евангелиста подала иск на $50 млн после неудачной косметической процедуры, которая, по ее словам, «навсегда деформировала» ее и превратили в затворницу. Об этом 24 сентября сообщает CNN.

Скриншот с YouTube Линда Евангелиста

Евангелиста подала иск в федеральный суд Нью-Йорка против компании Zeltiq. Она обвиняет фирму в халатности, а также в том, что клиентов не предупреждают о возможных побочных эффектах. В иске говорится, что в период с 2015 по 2016 год Евангелиста проходила ряд процедур по уменьшению жира на бедрах, животе, спине, боках и подбородке. Однако процедуры дали обратный эффект, и модель осталась деформированной.

Женщина требует $50 млн в качестве компенсации за то, что теперь она не может работать моделью, а также за эмоциональные страдания.

Напомним, что ранее, 22 сентября, Евангелиста написала в своем Instagram: «Для моих последователей, которые задаются вопросом, почему я не работаю, в то время как карьера моих коллег процветает, причина в том, что я была жестоко изуродована… [процедура], которая сделала противоположное тому, что обещала».