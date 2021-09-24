Барселона, Испания, , 16:08 — REGNUM Бывший глава Женералитата Каталонии Карлес Пучдемон должен быть немедленно освобождён из итальянской тюрьмы. Об этом говорится в заявлении действующего главы правительства Каталонии Пере Арагонеса, чьи слова приводит в своём аккаунте в Twitter пресс-служба кабинета министров региона.

Пере Арагонес Generalitat de Catalunya

«Мы требуем незамедлительного освобождения председателя Карлеса Пучдемона. Это крайне серьезная ситуация», — сказал Арагонес.

По его словам, Испания обманула европейский суд и «снова нарушает право ЕС».

Арагонес подчеркнул, что складывающаяся ситуация не способствует налаживанию политического диалога между Мадридом и Барселоной.

Он заявил также о планах поехать на итальянский остров Сардиния и поддержать задержанного Пучдемона.