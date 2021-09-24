Москва, 24 сентября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Сегодня, 24 сентября, по состоянию на 15:25 по мск доллар на Московской бирже прибавляет 0,22%, вернувшись к отметке 73 рубля. Евро прибавляет эфемерные 0,02%, торгуясь на уровне 85,52 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«На котировки российской валюты оказывает давление завершающийся налоговый период экспортеры уже продали необходимые объемы, теперь спекулянты фиксируют прибыль перед выходными.

Также негативно на рубле сказывается слабость фондовых рынках, где опасения ужесточения монетарной политики ФРС США побуждают инвесторов проявлять осторожность.

Отдаленным негативом замаячила вероятность того, что санкции против российского долга будут распространены и на операции вторичного рынка, а также опасения ускорения инфляции.

Долгосрочно же рубль остается привлекательным, показывая куда большую, чем у остальных валют развивающихся рынков устойчивость.

Вероятно, сегодняшние торги российская валюта закончит несколько ниже текущих значений — попытка закрепиться в диапазоне 72−73 рубля за доллар пока не увенчалась успехом», — пояснил эксперт.

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