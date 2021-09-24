Минск, 24 сентября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Верховный суд Белоруссии ликвидировал общественное объединение белорусских националистов «Отечество» (ЗБС «Бацькаўшчына»). Об этом 24 сентября сообщило ранее ликвидированное министерством юстиции республики общественное объединение по защите интересов белорусских националистов «Правозащитный центр «Весна».

Aliaksandr Palanetski Белорусский национализм

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«Объединение белорусов мира «Отечество» ликвидировано сегодня по решению Верховного суда Республики Беларусь», — сказано в сообщении телеграм-канала «ПЦ «Весна».

Напомним, после поствыборных массовых протестов 2020 года Александр Лукашенко санкционировал ликвидацию националистических НГО, активно участвовавших в делегитимации «режима» в Белоруссии и за рубежом. В отношении ОБМ «Отечество» было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.361 Уголовного кодекса Белоруссии («призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь»). Следственным комитетом также были выдвинуты обвинения в нелегальном зарубежном финансировании и неуплате налогов. Минюст предъявил претензии по нарушению уставной деятельности этого объединения и вынес два предупреждения, что является формальным основанием для снятия с госрегистрации и ликвидации.

МИД Белоруссии активно поддерживал деятельность «Отечества» и других националистических объединений. Министр иностранных дел Владимир Макей лично выступал на форумах «Отечества» и предлагал националистам сотрудничество.

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