Новосибирск, 24 сентября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. В Новосибирске 25 и 26 сентября ожидается умеренный дождь со снегом. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

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Так, завтра, 25 сентября, в городе ночью ожидается +1…+3 °С, днём +4…+6 °С, ветер северо-западный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с, ночью небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днём дождь.

В воскресенье, 26 сентября, ночью 0…-2 °С, днём +3…+5 °С, ветер северный 3−8 м/с, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

27 сентября ночью по прогнозам −1…+1 °С, днем +6…+8 °С, ветер юго-восточный 3−8 м/с, ночью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днём преимущественно без осадков.