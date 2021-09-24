Москва, 24 сентября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Главным качеством настоящего учителя в первую очередь должен быть профессионалом и прекрасное знание своего предмет, уверены 26% жителей России, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

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Также настоящий учитель должен быть терпеливым (20%), любить детей (17%), обладать стрессоустойчивостью (15%). Для 12% опрошенных важно, чтобы учитель был ответственным, для 10% — порядочным.

За 10 лет почти в два раза увеличилось число граждан, убежденных в престижности профессии учителя: с 21% в 2011 году до 40% в 2021 году. Женщины чаще мужчин убеждены в престижности профессии учителя: 43% против 37%.

Опрос проведен 2−22 сентября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 312 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, плохим педагога можно назвать, если он безответственный и проявляет безразличие к детям и своему предмету.

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