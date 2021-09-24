Афины , 24 сентября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В греческих региональных округах Кастория, Ксанти и Драма 23 сентября принято решение ввести комендантский час из-за частых случаев заражения коронавирусом, сообщает AMNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Эта мера вступает в силу 24 сентября и будет действовать по 1 октября.

С 01:00 до 06:00 движение в этих регионах запрещено по всем причинам, кроме передвижения на работу и по случаю серьезных проблем со здоровьем. Музыка запрещена во всех развлекательных заведениях и местах питания в течение 24 часов.

Местные ограничения были распространены и на другие регионы Греции, включая Пеллу на севере Греции и Арголиду на Пелопоннесе, сообщили специалисты комитета по инфекционным заболеваниям.

Запрет на посещение открытых или закрытых, частных или общественных мест, где собираются более 20 человек, продолжает действовать по всей Греции.