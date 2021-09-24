Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. За последнее десятилетие Греция стала сильнее и экономически, и геополитически. Об этом заявил премьер-министр страны Кирьякос Мицотакис в Нью-Йорке на мероприятии, организованном Греческой инициативой 23 сентября. Об этом сообщает AMNA.

European People's Party Кирьякос Мицотакис

«Мы создали сеть мощных альянсов в относительно нестабильной части мира. Мы очень гордимся тем, что греко-американские отношения находятся на небывало высоком уровне. Я думаю, что США признают в Греции стратегического союзника, с которым они разделяют не только общие интересы, но и общие ценности. Мы не должны забывать, что Греческая революция была вдохновлена Американской революцией, и, в конце концов, мы являемся двумя динамичными демократиями, которые борются за одни и те же принципы свободы, достоинства и стремления к счастью», — говорит Мицотакис.

По его словам, Греция сейчас сильнее в военном отношении, чем была два года или пять лет назад. Но она также сильнее с точки зрения бренда Греции и такого важного фактора, как мягкая сила, отметил он.