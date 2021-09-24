Канберра, 24 сентября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В то время, как центральные районы Мельбурна (столица штата Виктория, юго-восток Австралии) сотрясают протесты строителей, недовольных антикоронавирусными ограничениями властей, тест на коронавирус одного из демонстрантов показал положительные результат, после чего командование местной полиции отправило нескольких офицеров на карантин. Об этом 24 сентября сообщил телеканал Nine News.

concernedcitizen1 Полиция Мельбурна

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В полиции штата Виктория подтвердили, что небольшому количеству офицеров, работавших во время акций протеста, было приказано пройти тестирование на коронавирус и оставаться на самоизоляции.

«По оперативным причинам, количество офицеров, отправленных в карантин в качестве меры предосторожности, не будет разглашено», — говорится в заявлении.

Журналисты отмечают, что сейчас «есть опасения, что протесты в Мельбурне могут привести к чрезвычайно обширному распространению коронавируса».