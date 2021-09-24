Джакарта, 24 сентября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 2557 носителей коронавируса, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

По состоянию на 24 сентября в Индонезии выявлено 4 204 116 случаев заражения коронавирусом.

Всего коронавирусом в Индонезии переболели 4 млн человек.

В период с 23 по 24 сентября 2021 года от COVID-19 в Индонезии умерли 144 человека. Всего эпидемия унесла жизни 141 258 жителей страны.

В Индонезии выявили 45 803 активных случая COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии выразила обеспокоенность мира по поводу отсутствия доступа к вакцине против коронавируса.