Москва, 24 сентября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. На площадке профильных комитетов Госдумы возможно организовать обсуждение борьбы с контентом, содержащим сцены насилия, предложил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Телевизор

Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба в Пермском университете: расследование и комментарии — все новости»

«Думаю, что соответствующее обсуждение этой важнейшей проблемы, о чем говорит (пресс-секретарь президента РФ — ред.) Дмитрий Песков, можно было бы организовать на площадке профильных комитетов Госдумы», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

Парламентарий также согласился с позицией главы СКР Александра Бастрыкина в вопросе пропаганды жестокости в интернете и на ТВ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, широкий резонанс вызвала трагедия в Пермском университете. Глава СКР Бастрыкин предложил ограничить показ жестоких сцен по телевизору.

Читайте также:Глава СКР назвал причины нападений подростков на школы и вузы