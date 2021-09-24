Москва, 24 сентября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Курс доллара США в настоящее время зависит не столько от инфляции в Америке, сколько от регуляторных решений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявил политолог, сопредседатель «Партии роста» Сергей Станкевич.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Судя по наиболее надёжным экспертным прогнозам, инфляция на высоком по меркам США уровне (выше 4%) сохранится до конца календарного года, после чего может снизиться до 2%, поскольку ФРС начнёт отход от политики «сверхподдержки» экономики, выздоравливающей после ковида. Существенное но: если на США не накатит какая-нибудь очередная волна заболеваний, которая потребует возобновления карантинных ограничений. Что касается курса доллара, то он сейчас зависит не столько от инфляции, сколько от регуляторных решений. Например, китайский юань начал снижаться к доллару после того, как правительство Китая предприняло ограничительные меры против национальных IT-гигантов», — сказал Станкевич.

По его словам, теоретически рубль также может просесть к доллару в случае применения со стороны США дополнительных мер против российского госдолга.

«Но это история ещё не скоро дойдёт до практики», — уточнил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российская валюта на утренних торгах демонстрирует умеренно негативную динамику.